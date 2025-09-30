El Concello de Corcubión anima a acudir a la concentración en favor de la apertura del centro de día

El grupo de gobierno participó activamente en la campaña de recogida de firmas - Cedida

La Plataforma Xuntos polo Centro de Día ha convocado para esta tarde, a las 19.00 horas, una concentración vecinal para reclamar a la Xunta de Galicia que proceda de una vez por todas a la apertura del centro de día de Corcubión.

La concentración se llevará a cabo junto al edificio que lleva tiempo esperando por dicho servicio.

De cara al acto de esta tarde, el equipo de gobierno del Concello de Corcubión ha hecho público un comunicado anunciando que se sumará a la convocatoria, a la vez que hace un llamamiento a todos los vecinos para que también acudan a la protesta.

Desde el ejecutivo local recuerdan que llevan trabajando desde el comienzo del mandato para que la Xunta asuma su responsabilidad y ponga a funcionar el centro de día, además de recordar que esta demanda se apoyó con la recogida de 1.300 firmas que después fueron entregadas en el Parlamento y en la Xunta.

El alcalde, Francisco Xabier Domínguez, reitera que volverá a solicitar reunirse con la conselleira de Política Social para reiterarle que el servicio del centro del día es esencial para Corcubión y su comarca