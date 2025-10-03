Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La Xunta amplía las plazas del bus que va de Fisterra a Cee a primera hora

Será a partir del lunes

Redacción
03/10/2025 23:26
Parada de autobús en Fisterra
Parada de autobús en Fisterra - Concello Fisterra

 La Xunta de Galicia acaba de ampliar la capacidad de la línea de autobús que conecta Fisterra con Cee y continúa hasta la ciudad de A Coruña, pasando por otras localidades como Dumbría, Vimianzo o Carballo. 

Se atiende así a las demandas de las familias para garantizar la seguridad del alumnado que se desplaza diariamente a los institutos de Cee, puesto que muchos se ven obligados a ir de pie en este trayecto debido a la elevada demanda. 

A partir del lunes esta línea de transporte contará con un nuevo autobús de mayor capacidad, que se empleará especialmente en las expediciones con más demanda, entre ellas la de las primeras horas de la mañana con salida de Fisterra a las 8:00 horas. Este vehículo permitirá incrementar de manera significativa las plazas disponibles y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de movilidad. 

La medida beneficia tanto a los estudiantes como a la ciudadanía en general, tal como indican desde la Xunta. La ampliación de la capacidad de esta línea se suma al conjunto de actuaciones que el Gobierno gallego está desarrollando para modernizar y mejorar la red de transporte público en toda la comunidad, atendiendo a las demandas de los usuarios. 

