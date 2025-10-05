Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El BNG Costa da Morte pide al PP “menos promesas e máis feitos” en las tres comarcas

Los nacionalistas acusan al Gobierno de la Xunta de discriminar a los vecinos de la zona

Redacción
05/10/2025 20:31
Noticia ofrecida porXurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG Costa da Morte
Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG Costa da Morte
Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG Costa da Morte - Archivo

El BNG da Costa da Morte carga contra las políticas del Partido Popular en Bergantiños, Soneira y Fisterra y les pide “menos promesas e máis feitos” en ámbitos como las infraestructuras, educación, sanidad, transporte público o el cuidado de mayores, “piares fundamentais para o desenvolvemento da nosa comarca”. 

Los nacionalistas critican la visita que realizó hace unos días a Fisterra la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, por cuanto “só se lembrou de acudir á vila do Cristo por intereses partidistas, a facer postureo e sacarse fotos”. 

Según Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG, “o PP o que fixo foi traer máis inestabilidade a Fisterra, e a nivel comarcal xa vemos desde hai anos o menosprezo e a discriminación que sufrimos, con falsas promesas e incumprimentos reiterados”. 

Alude concretamente a cuestiones como la finalización de la autovía y a los recortes del profesorado. Habla además de la “nefasta situación na que se atopa o transporte público na comarca” y apunta que desde Muros ata Cabana de Bergantiños non existe nin unha soa praza pública de atención a persoas dependentes en centros de día, por non falar de falta de previsión da Xunta para cubrir a falta de pediatras en varias localidades”.

Te puede interesar

Marru, que ante el Valladolid marcó su quinto gol con el Bergantiños, llevándose un balón

Un Bergan en inferioridad tira de casta para volver a ganar en casa
Redacción
Feria de Paiosaco, este domingo

Los productos de huerta de temporada protagonizan el mercado dominical
Redacción
Festa da Fabada de Paiosaco

La Festa da Fabada de Paiosaco agotó existencias en una exitosa vigésima edición
Redacción
Una misa en el templo mariano de Cee

El santuario de Cee se prepara para cerrar el 75º aniversario del anuncio del dogma de la Asunción
Redacción