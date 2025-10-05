El BNG Costa da Morte pide al PP “menos promesas e máis feitos” en las tres comarcas

Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG Costa da Morte - Archivo

El BNG da Costa da Morte carga contra las políticas del Partido Popular en Bergantiños, Soneira y Fisterra y les pide “menos promesas e máis feitos” en ámbitos como las infraestructuras, educación, sanidad, transporte público o el cuidado de mayores, “piares fundamentais para o desenvolvemento da nosa comarca”.

Los nacionalistas critican la visita que realizó hace unos días a Fisterra la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, por cuanto “só se lembrou de acudir á vila do Cristo por intereses partidistas, a facer postureo e sacarse fotos”.

Según Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del BNG, “o PP o que fixo foi traer máis inestabilidade a Fisterra, e a nivel comarcal xa vemos desde hai anos o menosprezo e a discriminación que sufrimos, con falsas promesas e incumprimentos reiterados”.

Alude concretamente a cuestiones como la finalización de la autovía y a los recortes del profesorado. Habla además de la “nefasta situación na que se atopa o transporte público na comarca” y apunta que desde Muros ata Cabana de Bergantiños non existe nin unha soa praza pública de atención a persoas dependentes en centros de día, por non falar de falta de previsión da Xunta para cubrir a falta de pediatras en varias localidades”.