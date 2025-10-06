Concentración en Muxía contra los recortes educativos

Concentración en Cee contra los recortes Fuentes Cee

Las familias de Muxía se levantan contra los recortes educativos y este mediodía habrá una concentración en la localidad, en Cabo da Vila, para denunciar la situación en los centros escolares. Las anpas de los colegios Virxe da Barca, Vilarmide y Os Muíños llaman a la movilización ciudadana para exigir a la Consellería de Educación más personal docente para atender al alumnado. La concentración será a las 12.00 horas.

Las familias ya denunciaron hace unos días la pérdida de apoyos al alumnado con necesidades educativas con respecto al curso pasado, cuando, precisamente, aumenta el número de alumnos que precisa esta atención. Las demandas de profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas se repiten en varios colegios e institutos de la comarca.

Por otra parte, la Anpa del instituto Terra de Xallas de Santa Comba también convocó una protesta este lunes por los problemas que se registran en el transporte escolar. Las demoras de algunas líneas de buses, que provocan que los alumnos lleguen tarde a las clases, y también que tengan que esperar después de que rematen, así como la escasez de plazas en los autocares que hace que los jóvenes deban ir de pie, son las principales quejas.