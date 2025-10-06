Un sendero de cruces hacia el mar

Cruceiros que se reparten por Cee Cedida

En el municipio de Cee, donde los peregrinos que apuran el final de camino contemplan por primera vez el mar, se guarda un tesoro llamativo para todo viajero: los cruceiros. Las cruces de granito, repartidas entre el núcleo urbano y las parroquias, forman un itinerario patrimonial que combina espiritualidad, historia y belleza artística. Más allá del valor religioso, son testigos de la vida cotidiana, de sus ritos y de su vínculo con el paisaje.

Esta expresión de la tradición gallega se extiende por todo el municipio y conforma una ruta de cinco paradas imprescindibles para conocer Cee. La primera es el Cruceiro de la Calle Magdalena, en pleno casco urbano, junto al histórico Pazo Cotón, que sorprende por su base: una fuente con dos caños que lo convierte en parte del día a día de los vecinos. En la cruz, Cristo Crucificado se contrapone con la imagen de la Inmaculada coronada, mientras querubines, flores y volutas adornan la piedra. Una pieza en la que lo sagrado se entrelaza con lo cotidiano.

La segunda parada es el Cruceiro del Cementerio, ubicado en el camposanto de Santa María da Xunqueira, que se distingue por su elegancia sobria. En él, Cristo Crucificado ocupa el anverso, mientras la Virgen, en actitud orante, se sitúa en el reverso. Su localización lo convierte en un lugar de recogimiento y memoria, donde la piedra parece dialogar con el silencio.

La tercera parada lleva hasta el Cruceiro de la Armada, que se alza en la ruta jacobea que conduce a Fisterra. Restaurado en el siglo XX, desde allí, los peregrinos contemplan por primera vez el mar.

La penúltima etapa es el Cruceiro de Bermún, en la parroquia de Pereiriña. El monumento se levanta sobre cuatro escalones y un pedestal decorado con los símbolos de la Pasión. En su cruz, Cristo Crucificado aparece en el anverso, y en la otra cara, la Piedad transmite toda la fuerza dramática del momento.

El recorrido remata en el Cruceiro de Cantorna, también en Pereiriña, elevado sobre una plataforma octogonal de cinco escalones. En el anverso figura Cristo Crucificado y en el reverso, la Inmaculada coronada con los dedos entrelazados, siendo una de las imágenes más bellas de este itinerario