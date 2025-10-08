Mi cuenta

Fisterra

Alumnado del instituto de Muxía crea un volumen de relatos

Este viernes se presenta la publicación en la biblioteca municipal 

Redacción
08/10/2025 22:06
Fachada del IES Ramón Caamaño de Muxía
La biblioteca de Muxía acogerá mañana la presentación del libro ‘O Vixía. Contos á luz do Monte Corpiño’, una obra colectiva escrita por el alumnado del instituto local Ramón Caamaño. El proyecto surgió del departamento de Dinamización Lingüística del centro, y se materializa en un volumen de relatos propios creados por los propios estudiantes, ilustrados por Eduardo Baamonde y con una parte del diseño realizado por el profesor y artista David Creus. 

La iniciativa contó con la colaboración del departamento de Cultura del Concello de Muxía, que ahora presentará a todos los vecinos. La concejala de Cultura, Sandra Vilela, quiere así invitar a todos los vecinos para que conozcan la obra colectiva del alumnado muxián. En el acto participarán el director del centro, Xurxo Xurxo Fernández; los profesores David Creus y Jorge Debarnolla, así como el alumnado responsable de la obra.

 Desde el Concello de Muxía quieren mostrar su apoyo al centro destacando el talento y el trabajo del alumnado y del profesorado, y destaca que seguirá apoyando proyectos culturales que nacen en las aulas, como ocurre en este caso, y contribuyen a fortalecer la identidad y la lengua de los gallegos.

