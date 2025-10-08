Alumnado del instituto de Muxía crea un volumen de relatos

Fachada del IES Ramón Caamaño de Muxía IG

La biblioteca de Muxía acogerá mañana la presentación del libro ‘O Vixía. Contos á luz do Monte Corpiño’, una obra colectiva escrita por el alumnado del instituto local Ramón Caamaño. El proyecto surgió del departamento de Dinamización Lingüística del centro, y se materializa en un volumen de relatos propios creados por los propios estudiantes, ilustrados por Eduardo Baamonde y con una parte del diseño realizado por el profesor y artista David Creus.

La iniciativa contó con la colaboración del departamento de Cultura del Concello de Muxía, que ahora presentará a todos los vecinos. La concejala de Cultura, Sandra Vilela, quiere así invitar a todos los vecinos para que conozcan la obra colectiva del alumnado muxián. En el acto participarán el director del centro, Xurxo Xurxo Fernández; los profesores David Creus y Jorge Debarnolla, así como el alumnado responsable de la obra.

Desde el Concello de Muxía quieren mostrar su apoyo al centro destacando el talento y el trabajo del alumnado y del profesorado, y destaca que seguirá apoyando proyectos culturales que nacen en las aulas, como ocurre en este caso, y contribuyen a fortalecer la identidad y la lengua de los gallegos.