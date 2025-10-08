Literatura, charlas y comedia, el fin de semana en Cee

Protagonistas de la comedia Go on! IG

Las actividades del Outono Teatral continúan en Cee este fin de semana con una doble propuesta, literatura y teatro. La biblioteca Francisco Mayán acogerá este viernes (19.30) la presentación del libro ‘Relatos y memorias’ de Antonio Fernández Aguirre, un funcionario de carrera con una larga trayectoria en Europa, muy ligado al ámbito pesquero.

En la obra se aborda el litoral de Cee, especialmente el ámbito de Caneliñas. Acompañarán al autor la alcaldesa, Margot Lamela, y Pepe Armesto. El sábado continuarán los actos del Mes da Fundación Fernando Blanco, con una conferencia a cargo de Manuel Gago, con el tema de las revueltas irmandiñas como gran protagonista.

La actividad cultural rematará el domingo con la comedia ‘Go on!’, de la compañía Malasombra, un espectáculo de la Rede Galega de Teatros e Auditorios de Galicia. Las entradas serán a 3 y 5 euros. Los protagonistas son dos exploradores que se adentran en las desconocidas tierras galaicas a través de la ruta jacobea tras la llegada del hombre a la luna, y se encontrando con tópicos gallegos como la Santa Compaña, un tren que avanza a velocidad negativa, Xosé Ramón Gayoso o la Cidade da Cultura.