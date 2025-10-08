Remata la Ruta dos Peixes e dos Faros de RetoqueRetro

Una de las obras expuestas en el Bela Fisterra que viaja a Alemania Cedida

El colectivo RetoqueRetro acaba de rematar la primera edición de la Ruta dos Peixes e dos Faros, con pequeñas exposiciones de esculturas hechas con ‘crebas’ de plástico en diferentes localizaciones como el Faro Vilán y O Curbeiro, en Camariñas; el cámping LagoMar, en Muxía; el hotel Bela Fisterra, A Gabilla en Corcubión o Stoupa en Cee, entre otras.

Numerosas personas pudieron conocer las obras de arte realizadas, y dos de ellas viajan a Alemania para dar a conocerlas en el extranjero. Parte de las obras siguen brillando en el acuario de O Grove mientras preparan la próxima parada, "Lixo Deluxe", en la galería Diverxente de Vigo el próximo 22 de octubre.