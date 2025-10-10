La muestra ‘Coreografías do facer’ abre en Dumbría la quinta edición del Festival Escena Muller

Inauguración en Dumbría de la muestra fotográfica 'Coreografías do facer' Cedida

El Festival Escena Muller (FEM) – organizado por aAntena Teatro con el apoyo de la Diputación– abrió este viernes su quinta edición en el albergue de O Conco (Dumbría) con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Coreografías do facer’.

Se trata de una cuidada selección de imágenes históricas realizadas por el folclorista y antropólogo Gustav Henningsen entre 1965 y 1968, que documentan el trabajo femenino en los pueblos y aldeas de Galicia.

El acto inaugural contó con la presencia de la diputada provincial de Igualdade, Sol Agra; las alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, y Vimianzo, Mónica Rodríguez, junto al regidor de Dumbría, Raúl González, así como representantes de diversas entidades colaboradoras. L

a exposición está comisariada por Ana Estévez Lavandeira, del equipo del Museo do Pobo Galego, y las fotografías pertenecen a la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. En Dumbría estarán expuestas durante todo el mes.

Sol Agra destacó que esta exposición “representa moita da filosofía coa que naceu o festival: a visibilidade das mulleres e a súa posta en valor a través da exposición cultural cun impacto no territorio”.

El Festival Escena Muller se llevará a cabo hasta el 26 de octubre en Dumbría, Camariñas y Vimianzo, combinando propuestas escénicas, acciones ambientales, espacios de cuidado, obradoiros, encuentros intergeneracionales e iniciativas de recuperación de la memoria, con el objetivo de hacer de la cultura una herramienta de transformación colectiva. Bajo la dirección de Xosé Leis y Bernardino Martínez, el festival tiene entre sus protagonistas a Iria Sobrado, Estíbaliz Espinosa, Esther Carrodeguas, Iria Pinheiro, Noelia Darriba o Lupe Blanco.

Sobre el FEM, Sol Agra valoró especialmente dos aspectos que no hay en otros festivales culturales. En primer lugar, que las actividades se llevan a cabo en diferentes espacios –Camariñas, Vimianzo y Dumbría– así como en recintos diversos, desde los más convencionales hasta otros más expositivos. Y en segundo lugar, que se trata de una programación que puede disfrutar no solo el público en general, sino también el más joven y que permite llevar las artes escénicas a los centros educativos.