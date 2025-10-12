Mi cuenta

Fisterra

Los vecinos ponen en marcha un punto de lectura en Quintáns-Muxía

Los usuarios solo deberán anotar el ejemplar que llevan a su casa, sin plazo para devolver

Redacción
12/10/2025 21:38
Estantería con los ejemplares en la escuela de Quintáns, en Muxía

Una docena de vecinos de la parroquia de San Martiño de Ozón, en el municipio de Muxía, acaban de poner en marcha un punto de lectura en el local de la escuela de Quintáns, la localidad con más población de las trece que integran la parroquia. 

La idea surgió en las conversaciones sobre las lecturas de las promotoras, por lo que empezaron por juntar algunos ejemplares, hicieron una pequeña estantería y el pasado sábado echó a andar el punto de lectura Libros Libres en Quintáns. 

Para poder acudir al punto los interesados deberán de ponerse en contacto con la persona encargada de abrir el local, Maruxa de Gonzalo, escoger una lectura y anotar el nombre y el título del libro que lleva. No hay plazo para la devolución del ejemplar. 

En las estanterías hay libros de diferentes estilos y géneros, en gallego, castellano y algunos en inglés. También hay revistas y los lectores podrán elegir entre ficción, ensayo, clásicos, best sellers, obras de premios Nobel o Planeta, libros infantiles o cómics. La idea es que todo el mundo se anime a leer y que cada quien pueda encontrar algo acorde con sus gustos. Las promotoras animan a acudir al punto de lectura.

