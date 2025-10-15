Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El BNG organiza unas jornadas sobre el futuro del mar en la Costa da Morte

Se llevarán a cabo el próximo sábado en O Ézaro, en el municipio de Dumbría

Redacción
15/10/2025 21:20
Un hombre pescando en la playa de Laxe
Un hombre pescando en la playa de Laxe
IG

El BNG Costa da Morte organiza las “Xornadas do Mar: Presente e futuro do mar na Costa da Morte”, que tendrán lugar el próximo sábado en el Salón da Bitácora en O Ézaro (Dumbría), a partir de las 09:45 horas. Las jornadas contarán con varias mesas y representantes del sector, así como patrones mayores de Cofradías de Pescadores, trabajadores de la pesca y marisqueo y expertos técnicos del sector.

 En el foro se analizarán las principales problemáticas del mundo del mar en la comarca, además de profundizar en las propuestas y posibles soluciones para el sector. El evento será presentado por Bieito Lobeira, miembro de la Ejecutiva Nacional del BNG; Rosana Pérez, diputada responsable de Mar del BNG en el Parlamento gallego; y Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del Bloque Costa da Morte. Las jornadas serán en horario de mañana y rematarán a las dos de la tarde.

Te puede interesar

Conversa con XRon, de Chévere, este miércoles en Carballo

La programación del FIOT continúa en Carballo
Redacción
La escritora Baia Fernández

La autora Baia Fernández presentará su nuevo libro en Laxe
Redacción
Ricardo Vigueret con alumnado del instituto durante la presentación del libro

Ricardo Vigueret lleva los 40 años de teatro al instituto de Baio
Redacción
Vista del Pazo Vilar de Francos en Carballo

La CMAT llevará su encuentro de turismo al Pazo de Vilar de Francos
Redacción