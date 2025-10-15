El BNG organiza unas jornadas sobre el futuro del mar en la Costa da Morte

Un hombre pescando en la playa de Laxe IG

El BNG Costa da Morte organiza las “Xornadas do Mar: Presente e futuro do mar na Costa da Morte”, que tendrán lugar el próximo sábado en el Salón da Bitácora en O Ézaro (Dumbría), a partir de las 09:45 horas. Las jornadas contarán con varias mesas y representantes del sector, así como patrones mayores de Cofradías de Pescadores, trabajadores de la pesca y marisqueo y expertos técnicos del sector.

En el foro se analizarán las principales problemáticas del mundo del mar en la comarca, además de profundizar en las propuestas y posibles soluciones para el sector. El evento será presentado por Bieito Lobeira, miembro de la Ejecutiva Nacional del BNG; Rosana Pérez, diputada responsable de Mar del BNG en el Parlamento gallego; y Xurxo Rodríguez, responsable comarcal del Bloque Costa da Morte. Las jornadas serán en horario de mañana y rematarán a las dos de la tarde.