Muxía recupera el festival Comarea apostando por la cultura invernal en la comarca

Una de las ediciones anteriores del festival Cedida

El Festival Comarea, tras cuatro años de pausa, volverá a llenar Muxía de música y cultura entre los días 4 y 7 de diciembre, con conciertos, charlas, talleres y propuestas repartidas por distintos espacios de la villa. La cita mantiene el objetivo de desestacionalizar la oferta cultural y demostrar que también en el rural pueden celebrarse experiencias de calidad durante todo el año.

En esta nueva etapa, Comarea apuesta por un formato renovado, intergeneracional y diverso, con estilos que van del folk al funk, la electrónica o las músicas del mundo. En los próximos días se anunciará el cartel completo, que incluirá artistas gallegos y nacionales, así como las actividades paralelas. El festival muxián, que combina música, medio ambiente, gastronomía y cultura local, ofrecerá tanto propuestas de acceso libre como conciertos de pago.

Entre sus pilares están los talleres infantiles, limpiezas de playas, charlas culturales y cocina tradicional, para crear una experiencia que une a la comunidad y atrae visitantes. Comarea se presenta así como un manifiesto a favor de la cultura en el rural, una celebración del talento, la diversidad y la vida cultural que va más allá de las grandes ciudades.