Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Procesión de la Santa Compaña y calabazas terroríficas en Muxía

Redacción
17/10/2025 22:49
Una exposición de calabazas
Una exposición de calabazas
IG

El Concello de Muxía celebra el Samaín el 31 de octubre recuperando una de las tradiciones de la localidad, con novedades en esta edición. Tras el éxito de la Procesión de la Santa Compaña el pasado año, pretende convertirla en una tradición anual y se repetirá la propuesta, con salida de la biblioteca municipal a las 20.00 horas, con un recorrido lleno de misterio y ambiente festivo. 

A continuación, a las 20.45 horas, Teatro Gazafellos presentará el espectáculo ‘Historias para escagarriñarse de risa’ en la plaza de Cabo da Vila, una función dirigida a todos los públicos. Como novedad, este año año se incorpora el Concurso de Calabazas Terroríficas, que busca implicar a los vecinos, especialmente a los más jóvenes, en la decoración de calabazas decoradas con imaginación y espíritu de Samaín. 

Las inscripciones deberán realizarse entre los días 20 y 28 de octubre en la biblioteca. El 30 habrá que entregar las calabrazas, que quedarán expuestas en Cabo da Vila al día siguiente. Habrá dos categorías, una de hasta 8 años y otra de 9 a 15 años, dotadas con vales de 50 euros cada una para gastar en los comercios locales Arroulada y Vaneli. 

Te puede interesar

Paz Blanco

Haciendo el Galgo: moda con corazón en el primer desfile canino de Galicia
Natalia Serrano
Un acto de la Escola de Cuidadores de Afaber

Afaber pondrá en marcha 'Rede de familias', un punto de encuentro para los cuidadores
Redacción
Cándido Pazó, autor de 'Apaga o Candil', en una de sus funciones

Humor y talento gallego en el Ciclo de Teatro de Ponteceso
Redacción
Vista da la playa de Caión, en A Laracha

Un concurso para buscar las mejores fotos en A Laracha
Redacción