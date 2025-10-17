Procesión de la Santa Compaña y calabazas terroríficas en Muxía

Una exposición de calabazas IG

El Concello de Muxía celebra el Samaín el 31 de octubre recuperando una de las tradiciones de la localidad, con novedades en esta edición. Tras el éxito de la Procesión de la Santa Compaña el pasado año, pretende convertirla en una tradición anual y se repetirá la propuesta, con salida de la biblioteca municipal a las 20.00 horas, con un recorrido lleno de misterio y ambiente festivo.

A continuación, a las 20.45 horas, Teatro Gazafellos presentará el espectáculo ‘Historias para escagarriñarse de risa’ en la plaza de Cabo da Vila, una función dirigida a todos los públicos. Como novedad, este año año se incorpora el Concurso de Calabazas Terroríficas, que busca implicar a los vecinos, especialmente a los más jóvenes, en la decoración de calabazas decoradas con imaginación y espíritu de Samaín.

Las inscripciones deberán realizarse entre los días 20 y 28 de octubre en la biblioteca. El 30 habrá que entregar las calabrazas, que quedarán expuestas en Cabo da Vila al día siguiente. Habrá dos categorías, una de hasta 8 años y otra de 9 a 15 años, dotadas con vales de 50 euros cada una para gastar en los comercios locales Arroulada y Vaneli.