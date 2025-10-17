Mi cuenta

Una cadena humana para visibilizar en cáncer de mama en Cee

En el acto participaron los centros educativos de la localidad como muestra de apoyo a la iniciativa

Redacción
17/10/2025 21:28
Cadena humana este vienes en la Praza 8 de marzo de Cee
Cadena humana este vienes en la Praza 8 de marzo de Cee
Fuentes Cee

La junta local de la Asociación Española contra el Cáncer de Cee quiere  visibilizar el cáncer de mama y mostrar el apoyo a todas las mujeres afectadas por esta enfermedad, con una gran cadena humana en la Praza 8 de marzo este viernes. 

 En el acto participó el alumnado de la localidad y se leyó un manifiesto para expresar el apoyo a las víctimas y la defensa de la investigación para poder encontrar una cura a la enfermedad. Este sábado habrá una Danza Rosa en Camariñas, con una andaina por la localidad y una pieza teatral. El domingo se celebra la tradicional marcha en Carballo.  

