Una cadena humana para visibilizar en cáncer de mama en Cee

Cadena humana este vienes en la Praza 8 de marzo de Cee Fuentes Cee

La junta local de la Asociación Española contra el Cáncer de Cee quiere visibilizar el cáncer de mama y mostrar el apoyo a todas las mujeres afectadas por esta enfermedad, con una gran cadena humana en la Praza 8 de marzo este viernes.

En el acto participó el alumnado de la localidad y se leyó un manifiesto para expresar el apoyo a las víctimas y la defensa de la investigación para poder encontrar una cura a la enfermedad. Este sábado habrá una Danza Rosa en Camariñas, con una andaina por la localidad y una pieza teatral. El domingo se celebra la tradicional marcha en Carballo.