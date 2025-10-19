Una pasarela de moda canina con pedigrí en Fisterra

Los animales participantes en el desfile con sus dueños en el Bela Fisterra Víctor Hugo

El hotel Bela Fisterra hizo gala este fin de semana de su sello ‘petfriendly’, con la primera pasarela de moda canina que se realiza en Galicia. Por la pasarela desfilaron 13 perros adoptados (galgos, podencos, labrador y caniches gigantes) luciendo piezas exclusivas confeccionadas por Paz Blanco, creadora de la marca Haciendo el Galgo.

Polares, sudaderas, chubasqueros, además de complementos como arneses o correas, vistieron a los canes sobre la pasarela, con prendas hechas a medida y materiales de primera calidad donde prima la comodidad y el bienestar del propio animal, como defendió la promotora del evento. El desfile fue conducido por Damián Álvarez, modelo y responsable de pasarelas de moda, de Vimianzo.

El desfile sirvió para reivindicar y poner en valor la adopción responsable. De hecho, la condición para que desfilasen los animales era que fuesen adoptados. El gerente del Bela Fisterra, Pepe Formoso, destacó la gran acogida de este evento en el que “reivindicamos a adopción, a moda artesá de proximidade e sostible e o turismo con animais de familia”. “Bela Fisterra é un hotel literario, sostible e petfriendy”, añadió.