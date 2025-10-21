Las obras en el edificio de los departamentos del puerto de Fisterra finalizarán en 2026

Marta Villaverde estuvo acompañada por el alcalde, Luis Insua, y por el presidente de Portos, José Antonio Álvarez | xunta

La Consellería do Mar prevé finalizar los trabajos de reposición de la cubierta y acondicionamiento del edificio de los departamentos para usuarios del puerto de Fisterra durante la próxima primavera.

Así lo anunció la titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, durante la visita que realizó al puerto fisterrán, en la que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, entidad promotora de la actuación, José Antonio Álvarez.

El proyecto de mejora del edificio de departamentos cuenta con un presupuesto de 320.000 euros y el pasado lunes se firmó el contrato con empresa adjudicataria después de que la semana anterior el Consello da Xunta informase de la adjudicación de las obras.

Según indicó la conselleira, los trabajos consistirán en la reposición de la actual cubierta para evitar la filtración de humedades y el acondicionamiento de los elementos metálicos del conjunto de la envolvente, dado el estado de corrosión que provoca su fuerte exposición al ambiente marino.

Además se ejecutará una nueva red soterrada de evacuación de pluviales y se sustituirán los canalones y las bajantes.

Villaverde explicó también que dado que los departamentos tienen que estar vacíos para ejecutar los trabajos, previamente al inicio de los mismos se procederá a la instalación provisional de unos contenedores marítimos en el entorno del edificio, para uso de los usuarios de los departamentos, permitiéndoles así proseguir con su actividad.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez se pongan en marcha los mismos será de 5 meses.

La titular de Mar aprovechó asimismo la visita para recordar otro importante inversión realizada en el puerto de Fisterra en los últimos meses, caso de la renovación de las luminarias portuarias que fueron sustituidas por otras de tecnología Led.

El ente público Portos de Galicia invirtió en la actuación 120.000 euros al objeto de reducir el consumo, lo que permitirá un ahorro energético de hasta un 60%.