El colegio Vila de Cee participó en la carrera solidaria contra la leucemia infantil

Alumnado del Vila de Cee en la carrera solidaria Cedida

El colegio Vila de Cee participó el pasado viernes en la carrera solidaria La Vuelta al Cole, colaborando con la Fundación Unoentrecienmil para terminar con la leucemia infantil. A la carrera se sumó todo el alumnado y profesorado para recaudar fondos destinados a la investigación de la enfermedad, que cada año sufren 350 niños y adolescentes. Por desgracia, 2 de cada 10 no pueden superarla.

El pasado año participaron más de 1.500 centros escolares en toda España (entre ellos el de Cee), logrando recaudar más de un millón de euros en todo el país, para destinar a la investigación.