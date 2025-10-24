La Casa do Mar de Lira acogió una jornada sobre valorización del patrimonio marinero

Jornada en Lira sobre patrimonio litoral Gema

La Casa do Mar de Lira acogió el pasado miércoles una jornada dedicada a la puesta en valor del patrimonio marinero y litoral. La actividad estuvo organizada por la Asociación Profesional de Turismo de la Costa da Morte (Aptcm), con el apoyo del Concello de Carnota, y reunió a representantes del sector cultural, patrimonial y turístico de la comarca.

El evento comenzó con una visita guiada a la Caseta de Pepe do Cuco, en Lira, de la mano de María Lago, técnica de turismo municipal. La Caseta ofrece un recorrido virtual por la tradición marinera y por la relación histórica de las gentes de Lira con el mar.

A continuación, la actividad se trasladó a la Casa do Mar, donde hubo varias intervenciones institucionales, siendo el alcalde, Juan Manuel Saborido, el encargo de dar la bienvenida a los presentes. Pepe Formoso, presidente de Aptcm, destacó el compromiso de la asociación con la promoción del patrimonio marinero y con la dinamización turística fuera de la temporada alta. La actriz María Lestón habló sobre la importancia del patrimonio inmaterial y de la tradición oral en la construcción de la identidad cultural. Manuel Lara, presidente de la Asociación Galega de Patrimonio Industrial, Buxa, animó a visitar el inventario patrimonial disponible en la web de la entidad. A su vez, el investigador Santiago Llovo Taboada, experto en patrimonio marítimo de la Costa da Morte, hizo un repaso por los principales elementos patrimoniales de la zona.

Como conclusión, todos coincidieron en que la asunción de competencias por parte de la Xunta en la gestión del litoral representa una gran oportunidad para las localidades costeras y que un marco regulador que combine control y flexibilidad facilitaría la recuperación y conservación del patrimonio marítimo gallego.