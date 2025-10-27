Inicio de la reforma del campo de San Paio de Refoxos de Cee

Visita a San Paio de Refoxos Fuentes Cee

La reforma integral del complejo deportivo de San Paio de Refoxos, en Cee, permitirá modernizar por completo las instalaciones, centrando la actuación en la construcción de un nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial, así como en la mejora de la accesibilidad, el saneamiento y el aparcamiento. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visitó este lunes las instalaciones acompañado de la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, para supervisar el inicio de los trabajos.

Formoso destacó que el proyecto “é un exemplo do compromiso coa mellora das infraestructuras municipais e coa práctica deportiva en igualdade de condicións con todos os concellos da provincia”. También subrayó la importancia de “que os clubes e a mocidade de Cee conten con instalacións seguras, modernas e adaptadas ás necesidades actuais”.

Por su parte, la alcaldesa señaló que es una intervención muy esperada por los vecinos y por los equipos locales, que llevan tiempo demandando unas instalaciones adecuadas para los entrenamientos y las competiciones. Lamela se mostró agradecida con el apoyo de la Diputación por llevar a cabo este proyecto que no solo mejorará el deporte si no también el acceso y seguridad de la zona.

La Diputación y el Concello de Cee invierten casi 500.000 euros en esta reforma, de los cuales la institución provincial aporta el 80% y el Ayuntamiento el 20% restante.

El presidente de la Diputación aprovechó su visita a Cee para visitar el mercado municipal y conocer también como trabaja la asociación Aspadex que se dedica mejorar la calidad de vida y la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Formoso fue recibido por el presidente de la entidad, Evaristo Ramón Lema, y por la directora del Centro Ocupacional de Vilar de Toba, Concha Seoane.

Se interesó por las actividades que se llevan a cabo e hizo entrega de una nueva furgoneta para el transporte diario de las personas usuarias. Este vehículo permitirá reforzar el servicio de transporte que Aspadex presta a los residentes en Cee, Corcubión, Fisterra, Dumbría, Muxía, Camariñas, Vimianzo, Carnota, Mazaricos o Muros. Formoso destacó “o labor exemplar e fondo social de Aspadex, que leva décadas contribuíndo á inclusión e a igualdade de oportunidades na zona" y destacó que la colaboración de la Diputación con las entidades sociales de la provincia” segue a reforzarse para garantir a continuidade de proxectos que melloran a vida das persoas e das súas familias”.