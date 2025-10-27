Jornada de exaltación gastronómica en Muxía vinculada a 9 romerías de la zona

Subasta de gallos en la romería de San Adrián de Verdes en el pasado mes de septiembre Raúl López Molina

El IES Ramón Caamaño de Muxía acogerá mañana la presentación de una iniciativa destinada a fortalecer la identidad y consolidación de la Costa da Morte, así como a fomentar el trabajo en red de sectores clave del territorio como la agricultura, la artesanía y el patrimonio cultural, bajo el sello ‘Costa da Morte, Terra Atlántica’.

El proyecto contempla la creación de nueve propuestas gastronómicas nuevas o complementarias a las ya existentes, inspiradas en las romerías de la Costa da Morte y con el fin de combinar la tradición con la innovación culinaria. En el acto también se exhibirá una edición limitada de elementos artesanales confeccionados en lino por artesanos locales, decorados con imágenes de las romerías y festividades de cada municipio participante.

Asimismo, se elaborará un dossier divulgativo digital para promover tanto las propuestas gastronómicas como las festividades vinculadas, dentro de un programa de dinamización y desarrollo del medio rural.

En la jornada participan el profesorado y alumnado del ciclo de Hostelería del instituto Ramón Caamaño, encargados de elaborar las distintas creaciones inspiradas en las 9 romerías emblemáticas de los municipios de Laxe (Festa do Peñón), Coristanco (San Adrián de Verdes), Zas (Santa Margarita de Muíño), Dumbría (Festa da Familia), Cee (Virxe da Xunqueira), Corcubión (Saber de Aldea), Fisterra (Festa do Longueirón), Mazaricos (Virxe do Monte) y Carnota. La presentación será a las 12.30