Cuatro detenidos en el puerto de Corcubión por presunto uso de explosivos en la pesca

Puerto de Corcubión, este martes, tras el operativo policial Fuentes Cee

La Guardia Civil llevó a cabo este martes un amplio operativo en el puerto de Corcubión que se saldó con cuatro detenidos por presunto uso de explosivos para la pesca de sardina, una práctica totalmente prohibida.

Los arrestos se produjeron tras abordar los agentes un cerquero con puerto base en Camariñas. La investigación comenzó hace dos meses después de que la Guardia Civil fuese alertada por pescadores de la comarca del presunto uso de dinamita para la pesca de sardina. Una vez realizadas las investigaciones, este martes se presentaban en el puerto de Corcubión una veintena de agentes, acompañados de perros especializados en la detección de explosivos, en un operativo que comenzó a las ocho y media de la mañana y se prolongó hasta las once.

El resultado fue el arresto del patrón y los tres tripulantes del barco registrado, si bien no ha trascendido si se localizaron explosivos a bordo, ya que el operativo se encuentra bajo secreto de sumario, decretado por el juzgado de Corcubión, encargado de la causa. Los agentes también registraron un bajo en Cee, utilizado supuestamente como almacén.