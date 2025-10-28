La CMAT elige a la actriz Marta Lado como Embajadora de la Costa da Morte 2025

Marta Lado Cedida

La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) otorga a Marta Lado, reconocida profesional del sector audiovisual y firme defensora de la identidad y la sostenibilidad del territorio, el título de Embajadora de la Costa da Morte 2025.

La distinción se entregará el martes 11 de noviembre durante el V Encuentro Anual de Turismo de la Costa da Morte, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el Pazo de Vilar de Francos (Carballo), una cita en la que profesionales, administraciones y entidades del sector intercambiarán experiencias.

Este galardón, de carácter anual, premia la trayectoria y el compromiso de personas que contribuyen a la proyección de la Costa da Morte dentro y fuera de Galicia.

Marta Lado, natural de Fisterra, es una de las actrices gallegas con mayor proyección y es una fiel defensora de la identidad y belleza de la Costa da Morte,