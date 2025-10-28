Xeal inicia en Dumbría las obras de su nueva planta industrial de carbón vegetal

Fábrica de Xeal en Dumbría Cedida

La Xunta de Galicia ha dado luz verde al inicio de las obras de la planta de carbón vegetal que la empresa Xeal construirá en Dumbría, tras declararla proyecto industrial estratégico.

La nueva planta permitirá sustituir entre un 15 y un 40% del carbón fósil utilizado como agente reductor en la producción por carbón vegetal, contribuyendo así a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con una inversión total de más de 25 millones de euros, de los cuales 8,7 proceden del Perte de Descarbonización, la instalación tendrá capacidad para producir entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal. Esta iniciativa se alinea con los objetivos climáticos de la Unión Europea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Axencia Enerxética de Galicia 2030, orientados a alcanzar la neutralidad climática en 2050, según explica la empresa.

Xeal afirma que, además del impacto medioambiental, el proyecto también tendrá un efecto positivo en el desarrollo social y económico de la zona. Desde el punto de vista ambiental, la planta permitirá reducir 50.000 toneladas de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en un ahorro social de 1,9 millones de euros en costes asociados a la disminución de emisiones. La compañía prevé finalizar las obras en junio de 2026.

Para María Couto, CEO de Xeal, “o inicio destas obras en Dumbría representa un fito clave na nosa folla de ruta cara a unha industria máis sostible”. La responsable destacó además que este proyecto, junto con la central hidráulica de Monte da Ruña y la nueva línea de ferrosilicocromo en la planta de Cee, forma parte de una estrategia integral que posiciona a Xeal como referente en la transición energética y en la diversificación industrial en Galicia.

Recientemente, la compañía ha anunciado el inicio de un ambicioso proyecto para producir ferrosilicocromo en su planta de Cee, lo que supone un paso más en la modernización de su división industrial. Esta nueva aleación de cromo, destinada a mercados internacionales, implicará una importante inversión en la actualización de uno de los hornos de la factoría. Gracias a esta transformación, Xeal alcanzará una capacidad anual de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo.