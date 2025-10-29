La necesidad de reforzar la seguridad en la comarca se debate en el Parlamento

El diputado del BNG Óscar Insua durante un debate en el Parlamento Cedida

El Parlamento de Galicia debatió sobre la falta de medios para combatir el narcotráfico en la Costa da Morte. BNG y PP coincidieron en reclamar al Estado más recursos para reforzar la seguridad en el litoral, aunque el BNG puso el foco en la renovación y transferencia del Servizo de Vixilancia Aduaneira, mientras que el PP centró sus demandas en la modernización y refuerzo de la Guardia Civil.

El diputado nacionalista Óscar Insua defendió una proposición no de ley para reclamar al Estado medidas urgentes que garanticen la operatividad del Servizo de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia. La iniciativa, aprobada parcialmente por la Cámara, incluía el uso provisional de las embarcaciones incautadas en Algeciras, la licitación urgente para renovar la flota y la creación de una base marítima permanente y una unidad de investigación terrestre en la Costa da Morte.

El cuarto punto, que no fue aprobado, instaba a la Xunta a negociar la transferencia del servicio a Galicia. Insua advirtió de que la falta de medios y la deficiente cooperación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad están poniendo en riesgo la eficacia del servicio para hacer frente a redes criminales cada vez más complejas.

Como ejemplo, el diputado señaló que este verano se evidenció la desprotección de la costa gallega cuando las embarcaciones de las bases de Ribadeo y Muros se dieron de baja, el helicóptero con base en Vigo fue paralizado por mantenimiento y todos los barcos del SVA estuvieron simultáneamente en reparación durante una semana, dejando el litoral completamente expuesto.

Por otro lado, la proposición del Grupo Popular, aprobada por unanimidad, solicitaba al Gobierno de España que convierta los puestos de la Garda Civil de Vimianzo y Corcubión en principales, con más efectivos y recursos tecnológicos. Además, pide la modernización de las embarcaciones y equipos de vigilancia.

Más medios

La diputada conservadora Paula Mouzo denunció que “hai uns anos todos os días había dúas patrullas de vixilancia operativas, unha na comarca de Fisterra e outra na comarca de Soneira, e agora só hai unha para atender a toda a zona”, y reclamó al Ministerio del Interior “unha revisión integral dos medios persoais e materiais que se necesitan”.

“Os clans da droga coidan do seu entramado, teñen embarcacións modernas e actualizan as súas estratexias continuamente, ante o que nós temos que pelexar pola seguridade dos nosos veciños, pola saúde da nosa mocidade e polo cumprimento da lei”, subrayó Mouzo, quien reclamó “unha acción contundente” frente al aumento de la actividad ilícita en el litoral gallego.

En el debate sobre el SVA en Galicia, el PP apoyó también demandar al Gobierno una renovación de la flota gallega y la creación de una base permanente en la Costa da Morte.