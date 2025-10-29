Las familias de Muxía vuelven a denunciar los recortes educativos

Familias de Muxía en las protestas este miércoles en A Coruña Cedida

Las familias de los colegios Virxe da Barca y Os Muíños, en Muxía, vuelven a denunciar los recortes en educación y exigen medidas urgentes para prestar una atención adecuada al alumnado con necesidades educativas.

Ayer se sumaron a las protestas del profesorado y participaron en la concentración delante de la delegación en A Coruña. Entregaron en el registro más de un millar de firmas de los vecinos para exigir a la Xunta una educación de calidad, además de solicitar una reunión urgente con las autoridades educativas para trasladarles sus demandas.

Desde principios de curso están demandando un especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) para estos centros, además de pedir que se cumplan las ratios en Educación Infantil y que cubran así las horas pendientes. En estos momentos el profesorado especialista de los dos centros está saturado y no dispone de horas para atender al alumnado con necesidades educativas.

Las demandas ya fueron trasladadas a la inspectora de zona y al inspector jefe, pero, según indican las familias, la única respuesta que han recibido es que “está todo solucionado”, haciendo caso omiso a esta situación.