Jóvenes vigueses conocen las claves de la energía hidráulica en Xeal

Visita de los estudiantes vigueses a Xeal Cedida

Un grupo de 40 estudiantes del IES San Tomé de Freixeiro, de Vigo, visitaron esta semana las instalaciones de Xeal en una jornada educativa centrada en la energía hidráulica, una fuente clave en el desarrollo energético de Galicia. Concretamente, han podido ver las máquinas antiguas de la Central del Pindo y la central de Novo Pindo.

Varios responsables de la división de Energía acompañaron al grupo de estudiantes en un recorrido por la central hidroeléctrica, interesándose especialmente por la historia de su construcción, el funcionamiento del salto de agua y el papel que esta infraestructura ha desempeñado en la producción de energía limpia en la comunidad. La visita incluyó un recorrido por el entorno de la central, donde los jóvenes disfrutaron de la cascada y el medio natural.

Desde Xeal destacan la importancia de estas iniciativas para impulsar las vocaciones técnicas entre los más jóvenes y un compromiso con la sostenibilidad. Federico Rodríguez Trillo, director de la División de Energía, subrayó el compromiso de la firma por impulsar la formación entre los más jóvenes y su inclusión en el mercado laboral. Además, destacó la “importancia de la seguridad y la salud, un pilar fundamental en el día a día de Xeal”.