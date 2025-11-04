El BNG de Muxía urge mejorar la cobertura telefónica y televisiva

Repetidor de televisión Cedida

El BNG de Muxía presentará en el próximo pleno municipal una moción para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para mejorar la cobertura de la telefonía móvil y de la TDT en todo el municipio.

Los nacionalistas piden que el Concello se dirija a la Amtega para buscar el mejor sitio para instalar una antena de telefonía parar dar servicio donde no lo hay.

Además, se solicita que se realicen mejoras en el repetidor do Seixo para evitar que los cortes de luz causen daños cada poco, posibilitando la implantación de todos los canales disponibles en la TD y aumentar la señala televisiva en las zonas oscuras, que quedan fuera del alcance del repetidor. “É preciso que todas as parroquias conten con servizos de calidade”, afirma Mercé Barrientos, portavoz del BNG local.