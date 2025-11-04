La Guardia Civil documentó con grabaciones submarinas el uso de explosivos en faenas de pesca

Artefactos explosivos incautados en la operación Encaixe Guardia Civil

El Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y el Servicio Marítimo Provincial (SMP) desmantelaron un grupo dedicado a la pesca marítima utilizando presuntamente explosivos. La denominada ‘Operación Encaixe’, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, se saldó el 28 de octubre con el arresto de siete personas en el puerto de Corcubión, tripulantes de un pesquero con base en Camariñas.

La operación comenzó en abril ante las sospechas de que una embarcación de pesca marítima profesional, empleaba métodos prohibidos para su actividad. El trabajo de campo realizado por los agentes confirmó las sospechas. Según informa la Guardia Civil, los detenidos almacenaban estos artefactos en un garaje, trasladándolos posteriormente al puerto, ocultándolos de forma aleatoria en zonas cercanas al punto de atraque previsto, que variaban periódicamente, tratando con ello de reducir al mínimo el riesgo de interceptación.

Momentos antes de zarpar, uno de los tripulantes subía a bordo los explosivos mientras los otros realizaban labores de contravigilancia. Esta maniobra la realizaban con la embarcación encendida y sin amarras para facilitar la huida inmediata o la destrucción de pruebas en caso de detectar la presencia policial.

En el transcurso de la investigación, los agentes observaron el lanzamiento de los explosivos al mar, realizando el registro y grabaciones de las detonaciones submarinas a través de hidrófonos, gracias a la colaboración de la Universidade de Vigo.

También se documentaron incidentes que afectaron a submarinistas deportivos que se encontraban por la zona desarrollando su actividad con la señalización reglamentaria en la Ensenada del Ézaro. Uno de los buceadores relató que una explosión submarina generó una onda de presión que le causó aturdimiento y angustia. Añadió que escuchó nuevas explosiones mientras nadaba hacia la costa e identificó la embarcación investigada.

Una vez constatado el uso de estos métodos prohibidos, la Guardia Civil solicitó autorización para el registro de la embarcación, del vehículo utilizado para el transporte de los explosivos y de tres inmuebles localizados en Camariñas, Cee y Vimianzo. Una vez obtenida la autorización, solicitaron la colaboración del Grupo Cinológico de la Comandancia y del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y NRBQ (Gedex) para que llevaran a cabo la operación. Durante los registros, localizaron ocultos en un garaje de Cee 140 cartuchos listos para su uso y 37 detonadores con mecha y otros 20 cartuchos en el puerto de Corcubión. Los detenidos, que se encuentran en libertad provisional tras declarar en el juzgado, son investigados como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna y otro por tenencia ilícita de explosivos.