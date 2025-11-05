Literatura, drama y micología, el fin de semana en Cee

El autor Modesto Fraga EC

El Concello de Cee continuará el fin de semana con una intensa programación cultural, tras la representación teatral para los escolares. La biblioteca Francisco Mayán acogerá mañana el nuevo libro de Modesto Fraga, ‘As almas da Fisterranía’, una obra que aborda la identidad y la memoria colectiva de la zona de Fisterra, centrándose en las historias de las personas que habitaron este lugar. El autor estará acompañado de la alcaldesa, Margot Lamela, y el profesor Salvador Mosteyrín. El acto será a las 19.30 horas.

El sábado 8 habrá una doble cita en la villa da Xunqueira. Por una parte, la compañía Ítaca presentará la obra ‘Profetas’ en el auditorio (20.00 horas), dentro de la programación Outono das Artes de la Diputación de A Coruña. La compañía lucense después de su paso por la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia llega a la villa ceense con esta nueva propuesta teatral que funciona como un juego de escondidos y de saltos entre la realidad y la ficción.

La otra propuesta del fin de semana está dirigida a los amantes des setas, con las XXIV Xornadas Micolóxicas, que continúan el sábado y el domingo. Habrá una exposición, con visitas guiadas, charlas y degustaciones.