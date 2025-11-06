Las medusas inundan la playa de Mar de Fóra, en Fisterra

Medusas en la playa de Mar de Fóra este jueves Darío Gómez

La playa de Mar de Fóra, en el municipio de Fisterra, apareció este jueves inundada por las conocidas como medusas “velero”, que se encontraban esparcidas por todo el arenal. A lo lejos se divisaba un color azulado por toda la arena, que algunos vecinos y curiosos que llegaron a la zona pensaron en un primer momento que se trataba de mejillones.

Según la versión de los expertos, este fenómeno se produce de forma ocasional cuando las especies son arrastradas hasta la orilla por fuertes vientos y corrientes marinas, sobre todo cuando se dan cambios muy bruscos en las condiciones meteorológicas. Es precisamente lo que ocurrió en los últimos días en el litoral gallego, especialmente en esta zona de la Costa da Morte, donde hubo alerta naranja en el mar por fuerte oleaje y vientos.

En la playa de Mar de Fóra, donde ya es habitual el fuerte oleaje y las corrientes, éstas se intensificaron durante la semana, sobre todo la jornada del martes. Las condiciones del mar mejoraron en la jornada de ayer, aunque para este viernes se volvió a activar la alerta amarilla en todo el litoral gallego, que continuará en la jornada del sábado. Muchos curiosos acudieron ayer al arenal para disfrutar del espectáculo natural de las medusas muertas sobre la arena. Su cuerpo está compuesto en un 95% por agua, por lo que al estar fuera, se desintegran rápidamente.