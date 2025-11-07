El artista Álvaro de la Vega expone su obra en la Galería Manolo Eirín

Mi cuenta

Fisterra

La obra 'Botando raíces' llega al instituto Agra de Raíces

El libro fue presentado este viernes, dentro de los actos del 50 aniversario del centro educativo de Cee

Redacción
07/11/2025 22:39
Participantes en la presentación del libro en el instituto
Participantes en la presentación del libro en el instituto
Fuentes Cee

El libro “Botando raíces” fue presentado este viernes en la biblioteca del instituto Agra de Raíces de Cee, con motivo del 50 aniversario del centro que se conmemora este año. 

En el acto participaron el director, Manuel Antelo; la alcaldesa, Margot Lamela, y una representación de los 18 autores de este proyecto, todos ellos ligados al instituto.

