El BNG urge a la Xunta a convocar ayudas para mejorar las instalaciones deportivas

Oscar Insua

El BNG de la Costa da Morte, a través de su diputado autonómico, Oscar Insua, presentó diversas iniciativas en el Parlamento, en las que urge a la Xunta a convocar este año una línea de ayudas a entidades locales para la construcción, reforma, reparación, adecuación o mejora de instalaciones deportivas de titularidad municipal.

El BNG advierte de que muchas instalaciones deportivas de la comarca “se encuentran en un estado lamentable” debido a la falta de un sistema de financiación local, “que sigue sin actualizarse desde hace más de veinte años, provocando que los Concellos tengan que recurrir a las ayudas de otras administraciones, ya que cuentan con muy pocos recursos propios par hacer obras de inversión, mientras siguen manteniendo las competencias en materia de promoción del deporte y de sus instalaciones”.

Indica el BNG que desde 2023 el gobierno gallego no ha vuelto a convocar las ayudas a entidades locales para acometer mejoras en sus instalaciones deportivas, así como par ala adquisición de material deportivo inventariable. “Este año ha tenido que ser la Diputación la que financiara tanto las obras de renovación del complejo municipal de Cee, el San Paio de Refoxos, como el nuevo campo municipal de Vimianzo, Os Irmandiños”, afirma el BNG. Añade la formación nacionalista que en el caso del campo Platas Reinoso de Baio, el Concello tuvo que tirar de remanente para financiarlo con fondos propios.