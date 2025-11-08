El PP destaca que el Sergas dotará al hospital de Cee de un nuevo mamógrafo en 2026

Paula Mouzo y Roberto Rodríguez, junto a concejales del PP ante el hospital de Cee Cedida

Los diputados autonómicos del PP Paula Mouzo y Roberto Rodríguez destacaron este sábado el compromiso de la Xunta con la mejora de la atención sanitaria en el hospital Virxe da Xunqueira de Cee, que en 2026 contará con un nuevo mamógrafo, para el que se destinan 326.000 euros que figuran en los presupuestos.

Acompañados de concejales de distintos municipios de la comarca, Paula Mouzo y Roberto Rodríguez recordaron que el hospital ceense fue el primero de los centros comarcales de la red sanitaria pública gallega en contar, desde junio de 2010, con un servicio permanente de mamografía digital para la detección precoz de cáncer de mama. “La dotación de un nuevo mamógrafo supondrá un paso más en la mejora de la atención que reciben las mujeres de este distrito sanitario”, indicaron.

La dotación de este nuevo mamógrafo se suma al programa asistencial en oncología que la Xunta pondrá en marcha con el objetivo de que más de la mitad de los pacientes con cáncer de los concellos de Camariñas, Corcubion, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo, Zas y Cee no tengan que desplazarse hasta A Coruña para recibir sus tratamientos.