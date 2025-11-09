Dumbría entrega los premios de su certamen fotográfico que contó con casi 300 propuestas

Los premiados, durante la entrega de los galardones Cedida

El Concello de Dumbría entregó este domingo los premios de su concurso de fotografía, que contó con 63 participantes que presentaron 298 imágenes. La variedad de las propuestas hizo muy complicada la elección de los doce ganadores. Se valoró no solo la calidad técnica de las imágenes, sino también el carácter etnográfico y representativo de lo que es Dumbría.

Los ganadores han sido: Samuel López por la fotografía titulada ‘Natureza viva’; Zaira Lago, por ‘Tarde de traballo na leira, en Alvarellos’; Lucía Cambeiro, por ‘Unha noite de estrelas desde Buxantes’; Enrique Varela, por ‘A pedra cabalgada’; Diana Ramos, por ‘Panorámica dende o miradoiro do Ézaro’; Carolina Pérez Capelo, por ‘Un día de outono paseando’; Abel Castro, con ‘Néboa’; Tania Macías Bouza, con ‘O Vákner e o Santiaguiño’; Soraya Senra Santabaya, por ‘Plantando a horta’; Michael Grille Santiago, por ‘Solpor dende a ponte do Ézaro’; Leonardo Moreira Lema, por ‘Os pendellos da Ponte Olveira’; y Macarena Capelo, con ‘Tempo de colleita en Dumbría’.

Los premios fueron entregados en un acto que tuvo lugar en las instalaciones de O Conco. Cada ganador recibió un bono de cien euros para consumir en los establecimientos hosteleros de Dumbría participantes en la campaña. El alcalde, Raúl González Lado, agradeció la participación de todos y la labor del jurado, integrado por la concejala de Turismo, María Lema; el periodista Santiago Garrido; y la experta en márketing digital y CEO de Pekecha, Verónica Ramallal. Por su parte, María Lema destacó la dificultad de la elección y anunció que el Concello empleará todas las fotografías participantes en las distintas campañas de difusión que se lleven a cabo a lo largo del próximo año.