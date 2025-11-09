Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

El BNG lleva al Parlamento la prolongación de la AG-55, demandas de educación y el puerto mixto de Corcubión

Será en las comisiones de esta semana

Redacción
09/11/2025 17:40
Oscar Insua
Oscar Insua

El diputado del BNG en la Costa da Morte, Oscar Insua, llevará esta semana varios temas de la comarca al Parlamento gallego. El martes preguntará en la comisión de Pesca e Marisqueo sobre el estado de tramitación del puerto mixto de Corcubión, sobre las soluciones de Portos de Galicia con respecto a la seguridad de los amarres de las embarcaciones durante este invierno y las previsiones para finalizar las obras. 

El miércoles será el turno para la comisión de Educación y Cultura, a la que el BNG trasladará las demandas de las Anpa de los centros educativos de la Costa da Morte relativas a la dotación de profesorado en este curso. Preguntará sobre el número de docentes especialistas en Muxía y Cee y las previsiones de la Xunta al respecto.

 El jueves Oscar Insua preguntar en la comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios sobre las previsiones de la Xunta en lo relativo a la licitación, al sistema de financiación y a la planificación presupuestaria de la prolongación de la autovía AG-55 hasta Vimianzo.

