Diario de Ferrol

Fisterra

Desalojada en Fisterra una vivienda ocupada desde hace más de un año

Redacción
10/11/2025 15:25
Desalojo de la vivienda en Fisterra
Desalojo de la vivienda en Fisterra
Darío Gómez

Una vivienda unifamiliar situada en la rúa Manuel López Garabal, en Fisterra, fue desalojada este lunes en el marco de una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local. La intervención se produjo tras una orden judicial emitida por un juzgado de Corcubión a petición de la empresa propietaria del inmueble. 

El operativo comenzó a media mañana. Al acceder a la casa, los agentes comprobaron que ya no se encontraba nadie en su interior. La propiedad procedió a cambiar las cerraduras y a inspeccionar las estancias antes de dar por finalizada la intervención. En el momento del desalojo no se registraron incidentes. 

Según se pudo conocer, la vivienda había sido ocupada a finales de la primavera de 2024 por varias personas jóvenes. La casa había pasado previamente a manos de una entidad financiera tras un proceso hipotecario, y posteriormente quedó en situación de abandono. Los ocupantes habrían accedido por sus propios medios y se establecieron en el inmueble durante más de un año. La vivienda se encuentra en una zona próxima al centro urbano, cerca del tanatorio y de la iglesia.

Algunos residentes de la zona mostraron preocupación ante la posibilidad de que se repitieran situaciones similares en otros inmuebles, especialmente en viviendas que se encuentran vacías durante buena parte del año al funcionar como segunda residencia.

