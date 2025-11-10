La Asociación del Camino Fisterra-Muxía destaca de la relevancia de la ruta en la Costa da Morte

Una de las actividades del Fairway del Camiño de Santiago Cedida

El VI Fairway del Camino de Santiago puso el foco en las temáticas que importan al sector, la búsqueda de la excelencia en la sostenibilidad y la turistifación asociada con la ruta jacobea. En este sentido, la Asociación de Concellos del Camino Fisterra-Muxía tuvo un papel relevante, aportando la perspectiva de los lugares que atraviesan esta ruta.

María Luisa Rodríguez, presidenta de la entidad, destacó las ventajas que las rutas xacobeas han traído al territorio ya que “han dado mucha vida a los municipios”, y subrayó la importancia de gestionar, promocionar y cuidar adecuadamente este producto turístico.

En la conferencia inaugural, moderada por Tono Mugico, codirector de Fairway, participaron Xosé Manuel Merelles, presidente de la Axencia Turismo de Galicia, y Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña. Ambos coincidieron en la relevancia del Camino de Santiago como producto turístico estratégico para Galicia y la provincia, y pusieron de manifiesto la importancia de trabajar en modelos de gestión conjuntos que favorezcan tanto la profesionalización como la promoción de un sector clave en el desarrollo económico del territorio.

Después se abrió la mesa sobre turistificación, moderada por Pati Blanco, permitió debatir distintos puntos de vista sobre el impacto del turismo en las vías xacobeas, en ella, además de la participación de la entidad costera, hablaron otros expertos del sector.

Sostenibilidad y turificación

La Dirección Xeral del Plan Xacobeo defendió la cooperación público-privada y la inclusión en un turismo que debe adaptarse a las necesidades del mercado. Teresa Ferreira, de Turismo de Portugal, destacó la importancia de dispersar los flujos turísticos y fomentar la colaboración entre instituciones y agentes económicos, además de promover rutas menos conocidas por su valor cultural y espiritual.

Jorge Carregal, de Icolsa-Turismo de Santiago, alertó del riesgo de masificación en la ciudad y subrayó la necesidad de un plan estratégico que mejore la gestión y la calidad del turismo. Cesáreo Pardal, del Clúster de Turismo de Galicia, señaló problemas de descoordinación en infraestructuras como los aeropuertos y la necesidad de una oferta turística regulada. Bernardo Fernández, de la Asociación de Concellos del Camino Inglés, apuntó que la infraestructura no ha seguido el ritmo de la demanda, mientras que José María de Juan Alonso, de Koan Consulting, recalcó la necesidad de coordinar políticas para un turismo sostenible y de calidad.

Fairway también dio inicio a su mayor workshop hasta la fecha con 43 turoperadores procedentes de 18 países y alrededor de 140 empresas vinculadas a los Caminos de Santiago. Se prevé la organización de más de 3.000 encuentros profesionales. También se han desarrollado presentaciones sobre los Caminos Portugueses, las actividades de las distintas asociaciones, entre ellas la del Camino Fisterra-Muxía y la especialización cicloturista de la Vía de la Plata a su paso por la provincia de Ourense.