Activada una alerta naranja por lluvias intensas en la Costa da Morte

Bolsas de agua en la carretera da Anchoa de Fisterra Darío Gómez

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado una alerta naranja por lluvias intensas en la provincia de A Coruña a partir de las 22.00 horas de este martes.

Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas se verán afectadas por este frente.

Así, ha detallado que la Agencia Estatal de Meteorología ha informado en un boletín de un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por lluvias a partir de esa hora en A Coruña (Oeste y Suroeste), donde se prevén precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 80 mm en 12 horas.

Además, ha actualizado los avisos amarillos por lluvia en A Coruña (Interior, Oeste y Suroeste) y Pontevedra (Rías Baixas) a partir de las 12.00 horas y Ourense (Sur) y Pontevedra (Interior y Miño) a partir de las 00.00 horas del 12 de noviembre.

En cuanto a los vientos, el aviso es amarillo en A Coruña (Noroeste, Oeste y Suroeste), Lugo (Montaña y A Mariña), Ourense (Montaña) y Pontevedra (Rías Baixas). Se esperan vientos del sur que pueden alcanzar los 80 km/h.

En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Fisterra. A Coruña (Interior), Lugo (Centro) y Pontevedra (Interior), con vientos del sur que pueden alcanzar los 70 km/h, desde las primeras horas de este martes hasta el mediodía de mañana, miércoles.

Por todo ello, Emerxencias ha pedido adoptar las medidas preventivas necesarias y, en su caso, alertar o movilizar a los medios y recursos a disposición.