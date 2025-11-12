Claudia desborda varios ríos y obliga a abrir el embalse de Santa Uxía

El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo M.C.S

La borrasca Claudia pasó por la Costa da Morte dejando las lluvias más intensas que la comarca ha vivido en los últimos meses. Fue tanta la cantidad de agua que desde la tarde del martes cayó en la zona que muchos ríos se desbordaron y el caudal del Xallas aumentó hasta tal punto que obligó a abrir el embalse de Santa Uxía, en Dumbría.

Santa Comba fue la que se llevó la peor parte. Durante toda la jornada de este miércoles y hasta poco antes de las 19.00 horas se habían acumulado 201,6 litros de agua por metro cuadrado, con picos de 114, según los datos de la estación meteorológica de Fontecada, el registro más alto de Galicia. La situación puso en alerta a los efectivos de Protección Civil que estuvieron activos todo el día.

Sobre las tres de la tarde, desde el servicio de emergencia municipal indicaron que “levamos uns acumulados de choiva que pon medo, aínda así as incidencias son as habituais de calquera borrasca. Seguimos coa estrada de Randufe a Rierio cortada a altura da ponte sobre o río Xallas e pendientes da subida do nivel dos ríos nas outras estradas do concello”.

El aumento del nivel en el Xallas cortó uno de los puentes en Santa Comba Protección Civil Santa Comba

Estos 201 litros por metro cuadrado de precipitaciones que durante el día se acumularon en el municipio xalleiro incrementaron el caudal medio de agua en el río hasta los 109,7 metros cúbicos por segundo, con un nivel medio en el cauce de más de tres metros. El aumento del caudal ocasionó el desbordamiento de el embalse de Santa Uxía, por lo que Xeal avisó a la Xunta que abriría las compuertas a primera hora de la tarde, lo que aumentaría el caudal río abajo.

La apertura de las puertas del embalse dejó la imagen más espectacular del día, con la fervenza do Ézaro cayendo en todo su esplendor hasta el mar.

En vigilancia en río Castro

También preocupó la situación del río Castro, en Cee, que desemboca en Lires. Según los datos de Meteogalicia, hasta las seis de la tarde la lluvia acumulada en el municipio ceense superaba los 128 litros por metro cuadrado, lo que causó un aumentó en dos metros en el nivel del río Castro, que bajaba con un caudal de más de 55 metros cúbicos por segundo.

Por este motivo, la Policía Local tuvo que acudir a las zonas en las que desemboca el afluente para controlar la situación que, si bien representaba un serio peligro de desbordamiento, no generó incidencias. Debido al aumento de caudal en el río ceense, los servicios de emergencia incrementaron la vigilancia en las estaciones de medición “aínda que os niveis desta última presentan unha melloría”.

Desde la Xunta mantienen activo el Plan Inulga “xa que o nivel de precipitación de chuvia recollido nestas xornadas poden dar lugar ao crecemento repentino dos caudais e posibles anegamentos”. En Vimianzo también se desbordó el río a su paso por el casco urbano. Aunque lo peor fue la madrugada, durante todo este miércoles el afluente bajó con fuerza e inundó el paseo y sus zonas aledañas.

Peatones este miércoles en Carballo Mar Casal

En la estación de A Gándara la lluvia acumulada durante la jornada superó los 77 litros por metro cuadrado. En Lira, Carnota, las precipitaciones asociadas a la borrasca Claudia dejaron más de 114 litros de agua acumulada por metro cuadrado, mientras que en Camariñas fueron casi 83. También fueron importantes las precipitaciones acumuladas ayer en Coristanco, con más de 91 litros por metro cuadrado.

Asimismo, en Zas, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Sisto, en San Cremenzo de Pazos, obligando a cortar una de las vías que conecta con Gándara. En cuanto a las rachas de viento, estas fueron menos fuertes que el martes, con 102 kilómetros por hora en Lires y casi 89 en Camariñas. En lo que se refiere a las incidencias, la mayoría de produjeron en Carballo y Muxía, según el informe del 112.

En general, el paso de la borrasca Claudia dejó en Galicia más de 200 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con las carreteras, como la caída de árboles o ramas, cables y postes. Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología ya no tiene activo ningún aviso de nivel naranja en Galicia, aunque mantiene los avisos de nivel amarillo por lluvias en algunas zonas del sur de A Coruña, así como en todo el litoral de las Rías Baixas y en el Oeste y Suroeste de A Coruña.