Las obras del corredor de la Costa da Morte no finalizarán hasta dentro de cuatro años

Oscar Insua

La directora general de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, confirmó en el Parlamento que las obras del primer tramo del corredor de la Costa da Morte no se completarán hasta 2029.

La noticia suscitó el fuerte descontento del diputado nacionalista Óscar Insua. “Después de 20 años y con el 80 % de gobiernos del PP, la Xunta no ha sido capaz de terminar la Autovía AG-55”, explicó, molesto porque los vecinos aún deben pagar peajes para ir a A Coruña mientras siguen sin contar con la carretera prometida hace dos décadas.

Insua criticó también que el proyecto se está realizando “tarde, mal y arrastro”, ya que no contempla el enlace con el polígono de Vimianzo, algo que la directora general vinculó a que sean los empresarios quienes demanden esta infraestructura, un planteamiento que al BNG le parece un despropósito.

Tras el anuncio de la directora de que el corredor será desdoblable en el futuro, el diputado insistió en que el volumen de tráfico, según los propios datos de la AXI, es comparable al que justificó la finalización de la autovía AG-59 entre Santiago y A Estrada.

Demora en el proyecto

Insua emplazó a la Xunta del PP a iniciar los trabajos del segundo tramo de inmediato, para no tener que esperar hasta 2050. Además, advirtió sobre el problema de tráfico que se prolongará en la zona del centro de Vimianzo hasta la finalización del segundo tramo, entre Calo y Berdoias.

Por último, pidió al PP que no llame autovía a lo que es un corredor y que no engañe a los vecinos de la Costa da Morte.