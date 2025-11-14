La Xunta informa en Corcubión sobre los avances en el puerto mixto

Reunión del presidente de Portos con representantes de la Cofradía y del club marítimo Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo este viernes una reunión con los representantes de las directivas de la Cofradía de Pescadores y del club marítimo Carrumeiro, de Corcubión, para informales de los avances del proyecto del puerto mixto de Corcubión.

Álvarez Vidal recordó que el Diario Oficial de Galicia publicó el anuncio del estudio de impacto ambiental, que se encuentra en exposición pública durante un plazo de 30 días hábiles. La documentación del proyecto puede consultarse en la página web de Portos de Galicia. El presidente de Portos destaco que el proyecto está sometido a tramitación ambiental ordinaria al tratarse de una zona que forma parte de la Red Natura.

Según explicó, esta tramitación supone un proceso complejo en el que intervienen numerosos organismos y distintas administraciones públicas. Una vez rematado el plazo para la presentación de alegaciones, el ente público iniciará las consultas oficiales a las entidades afectadas, entre ellas el Ministerio de Transición Ecológica; las consellerías de Presidencia, Sanidade, Medio Ambiente, Cultura y Mar; el Concello de Corcubión; las Cofrarías de Corcubión, Fisterra y O Pindo; la Federación de Cofrarías de A Coruña, el club náutico Carrumeiro, Adega; o las sociedades gallegas de Historia Natural y de Ornitología.

José Antonio Álvarez recorcó que Portos de Galicia contempla una inversión plurianual de cerca de 10 millones de euros para esta actuación. Para el próximo ejercicio 2026 están consignados 20.000 euros para iniciar las actuaciones preparatorias y una vez rematada tramitación, licitar las obras. El BNG ya fue muy crítico por la escasa cuantía que se prevé para el próximo año.

Por otra parte, el próximo miércoles 19 de noviembre miembros de la Plataforma Porto Si, Mortos Non se reunirá en Santiago con el presidente de Portos para hablar de este asunto. Recuerda que hace uno año que mantuvieron el último encuentro con esta administración para recibir información sobre la tramitación del puerto mixto de Corcubión, que permitirá compatiblizar la pesca de bajura con la náutica de recreo. La entidad quiere conocer todos los cambios que ha sufrido el proyecto por su demora.