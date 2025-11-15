Cee rinde homenaje a Mon, el eterno bibliotecario que dejó una profunda huella en la cultura local

Margot Lamela, a la derecha, entrega la distinción a su viuda

El Concello de Cee rindió ayer un sentido homenaje a José Ramón Rey Senra, “Mon”, el eterno bibliotecario que ocupó este cargo durante 33 años, fallecido hace unos meses, dejando una profunda huella en la cultura local. “Cee tivo en Mon un exemplo de entrega, de servizo e de paixón polo seu pobo”, afirmó la alcaldesa, Margot Lamela, durante su discurso. “Porque Mon non traballaba na Biblioteca: Mon vivía na Biblioteca. E dende hoxe, a Biblioteca tamén vivirá en el”, añadió la regidora, al tiempo que agradecía el legado de Rey Senra.

“Que esta placa leve gravado o mesmo que ti deixaches gravado en nós: amor por Cee, servizo público, paixón pola cultura e xenerosidade sen medida”, destacó Margot Lamela. La alcaldesa también se refirió a la templanza de Rey en todo momento y al amor por su pueblo porque, dijo, “Mon non precisaba levantar a voz para facerse escoitar. Tiña esa calma dos que saben, dos que aman o que fan, dos que entenden que a Cultura é tamén un acto de amor por Cee e pola súa xente”.

La sala de la Hemeroteca y Fondo Local de la biblioteca pública Franciso Mayán lleva desde ayer el nombre de Sala Mon Rey Senra, en homenaje a su impulsor. La regidora entregó a Marisé, la viuda de Mon, el diploma acreditativo y el escudo de la solapa del Concello. En el acto también participaron el escritor Miro Villar y el técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, quienes realizaron una semblanza del homenajeado, y hubo una actuación musical a cargo del director de la Banda de Música, Fernando Fraga, y Martín Castiñeira. Entre los asistentes se encontraban Francisco Caamaño y Francisco Blanco, entre otros.