Fisterra

La historia de la antigua ballenera se podrá ver de nuevo en Cee

La muestra 'Retrospectiva de Caneliñas: 100 anos de pesca baleeira’ recoge las distintas etapas de la factoría

Redacción
16/11/2025 22:33
Acto celebrado en Caneliñas con el centenario de la ballenera
Acto celebrado en Caneliñas con el centenario de la ballenera
EC

La historia sobre la antigua ballenera de Caneliñas, en Cee, podrá verse de nuevo en esta localidad, cuando se cumplen 101 años de su puesta en marcha. El año pasado con motivo de su centenario se realizaron una serie de actos conmemorativos con un amplio programa de actividades como charlas de expertos sobre el mundo ballenero, visita guiada con el biólogo de la última etapa de la fábrica, paneles interpretativos en el propio lugar de Caneliñas o una exposición fotográfica retrospectiva de las diferentes etapas de la ballenera. 

El pasado 14 de noviembre se cumplieron 101 años de esa fecha histórica y el Concello quiere ofrecer de nuevo la posibilidad de ver la muestra ‘Retrospectiva de Caneliñas: 100 anos de pesca baleeira’ comisariada por Álex Aguilar y Asunción Borrel. A través de diferentes fotografías se realiza un recorrido por las etapas de la factoría, con cuatro bloques temáticos: Etapa Noruega (1924-1929), la actividad ballenera en Caneliñas con IBSA (1950-1985), y la factoría y su producción, la caza y el trabajo y sus trabajadores. Puede visitarse en la Casa de Cultura de lunes a sábado.

