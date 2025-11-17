Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

Alternativa dos Veciños afirma que la moción de censura solo provocó bloqueo en Fisterra

Asegura que el acuerdo fue fruto de un "intercambio de conveniencias" entre el edil tránsfuga y el PP

Redacción
17/11/2025 20:26
La exalcaldesa de Fisterra y líder de Alternativa, Áurea Domínguez
EC

Alternativa dos Veciños de Fisterra vuelve a criticar el pacto entre el Partido Popular y el concejal tránsfuga que provocó la moción de censura, apartando de la alcaldía a Áurea Domínguez Sixto. Afirma que después de tres meses de peticiones sobre ese acuerdo, finalmente le dieron una copia que se presenta “como un documento de acordo de gobernabilidade, mais na práctica trátase dun instrumento de convivencia política cuxo único obxectivo foi tomar o poder municipal a calquera prezo”.

 En su opinión, supuso cambiar “un goberno que funcionaba”, que tenía numerosos proyectos en marcha y no había razones objetivas que justificase esta medida. “A verdadeira lectura do pacto é que é políticamente irresponsable. En lugar de fortalecer a gobernabilidade, xera estancamento, bloqueando proxectos fundamentais para o presente e futuro de Fisterra”. Así resume la formación de la exalcaldesa el pacto de la moción de censura. “O pacto da moción non é unha solución, é unha traizón”, añade. 

Alternativa dos Vecinos también niega que existiese una crisis de gobernabilidad, a pesar del abandono del concejal Francisco Martínez Traba, por lo que la moción de censura fue una única “operación de poder”. Asegura que el Partido Popular, después de tres legislaturas en la oposición “viu a oportunidade de recuperar a alcaldía pola porta de atrás, aproveitando o voto dun concelleiro apartado do goberno anterior por deslealtade continua e manifesta coa alcaldesa”. 

“Non foi un movemento de diálogo nin de reconstrución municipal, senón unha estratexia de conquista: conseguir o bastón de mando a través dun acordo persoal e opaco”, afirma la agrupación, al tiempo que defiende que no existe un proyecto común para Fisterra, sino un “intercambio de conveniencias: o P.P. obtén a alcaldía; o tránsfuga obtiña a relevancia política perdida e contrapartidas que finalmente non acadou por ser traicioado polos seus propios socios logo de obter estes a alcaldía e non convocar o pleno de constitución ata que foi expulsado de Alternativa dos Veciños, polo que non pudo obter nomeamento algún dentro do novo goberno”.

 Alternativa afirma que el pacto de la moción pretende “dar aparencia de acordo institucional ao que en realidade é un acto de vinganza persoal e cálculo político” que nace del resentimiento de un edil y las ansias de poder del PP.

