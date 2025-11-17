Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

La Diputación destina casi 1,4 millones del Plan Único a nuevas obras en Dumbría

La diputada Cristina García Rey visitó este municipio para supervisar los trabajos

Redacción
17/11/2025 21:37
Por la izquierda, Xaime Trillo, Cristina García y Raúl González
Por la izquierda, Xaime Trillo, Cristina García y Raúl González
Cedida

La Diputación de A Coruña invertirá 1.391.115 euros en Dumbría a través del Plan Único de 2025. Así lo trasladó la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García Rey, durante su visita al municipio, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Raúl González, y parte de la corporación. 

García Rey destacó que “o Plan Único non é só un reparto de fondos, é un proxecto político”, y que se trata de una herramienta que garantiza autonomía y capacidad de planificación a los concellos. Durante el recorrido, supervisaron los trabajos de mejora en el núcleo do Castro, financiados con 262.933 euros del POS+ 2024

En paralelo, Dumbría tiene ya adjudicadas otras actuaciones correspondientes a 2025, entre ellas mejoras en viarios y núcleos rurales. La Diputada destacó que desde la implantación del nuevo modelo de cooperación municipal en 2017, el POS+ ha permitido movilizar en Dumbría por más de ocho millones de euros.

 Según García Rey, “eses números falan de estradas melloradas, espazos públicos renovados, servizos reforzados e infraestruturas que permanecen”, insistiendo en que no se trata de un reparto aleatorio, sino de “un investimento pensado para garantir futuro no rural”.

Te puede interesar

El Coristanco celebra el liderato. FOTO: SD CORISTANCO

El Coristanco arrebata el liderato al Oza en su duelo directo
Laura Rodríguez
El duelo Bergantiños-Domaio en As Eiroas | RAÚL LÓPEZ

El Bergan no cede y suma su quinta victoria de la campaña
Laura Rodríguez
El Malpica celebrando su liderato

El Malpica se afianza como líder en una jornada llena de empates
Laura Rodríguez
Club do Mar y Lalín, durante el encuentro disputado ayer en el Municipal de A Laracha

El Club do Mar no perdona ante el Boimorto
Laura Rodríguez