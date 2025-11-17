La Diputación destina casi 1,4 millones del Plan Único a nuevas obras en Dumbría

Por la izquierda, Xaime Trillo, Cristina García y Raúl González Cedida

La Diputación de A Coruña invertirá 1.391.115 euros en Dumbría a través del Plan Único de 2025. Así lo trasladó la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García Rey, durante su visita al municipio, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Raúl González, y parte de la corporación.

García Rey destacó que “o Plan Único non é só un reparto de fondos, é un proxecto político”, y que se trata de una herramienta que garantiza autonomía y capacidad de planificación a los concellos. Durante el recorrido, supervisaron los trabajos de mejora en el núcleo do Castro, financiados con 262.933 euros del POS+ 2024.

En paralelo, Dumbría tiene ya adjudicadas otras actuaciones correspondientes a 2025, entre ellas mejoras en viarios y núcleos rurales. La Diputada destacó que desde la implantación del nuevo modelo de cooperación municipal en 2017, el POS+ ha permitido movilizar en Dumbría por más de ocho millones de euros.

Según García Rey, “eses números falan de estradas melloradas, espazos públicos renovados, servizos reforzados e infraestruturas que permanecen”, insistiendo en que no se trata de un reparto aleatorio, sino de “un investimento pensado para garantir futuro no rural”.