Fisterra

Cee celebra su Semana do Medioambiente con regueifa, documentales y charlas

Este miércoles abordará el impacto de la energía eólica en la Costa da Morte

Redacción
18/11/2025 23:05
Lupe Blanco, este martes durante el obradoiro de regueifa en Cee
Lupe Blanco, este martes durante el obradoiro de regueifa en Cee
Fuentes Cee

El Concello de Cee lleva a cabo la Semana do Medioambiente, que incluye diversas actividades para escolares y el público en general. Todo ello dentro de la programación denominada ‘Eco do Sol’, que tiene como escenario el auditorio Baldomero Cores de la Casa de Cultura. Organizan la Diputación, aAntena y el Concello ceense.

El programa comenzó el lunes con teatro y siguió este martes con un obradoiro de regueifa a cargo de la coristanquesa Lupe Blanco, titulado ‘Improvisando a verdade’.

Este miércoles será el turno para la proyección del documental ‘Derrubando xigantes: o impacto da enerxía eólica na Costa da Morte’, al que seguirá un coloquio. El jueves se proyectará otro documental titulado ‘O monte é noso’, que aborda la lucha de los campesinos de finales de la década de los pasados años setenta para recuperar la propiedad de los montes comunales en los que trabajaban. Todas estas actividades están dirigidas al público escolar. 

El sábado se llevará a cabo una propuesta para el público general. Se trata de una charla de etnomedicina popular a cargo de María Moure. Si el tiempo lo permite, la actividad se complementará con una salida para algunas de las plantas de las que se hablará en la charla. 

