El BNG reclama el refuerzo de servicios médicos en el hospital comarcal de Cee

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee MCS

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Oscar Insua, ha presentado varias iniciativas en el Parlamento gallego en las que solicita a la Xunta el refuerzo de varios servicios médicos, así como la creación de nuevas especialidades, en el hospital público comarcal Virxe da Xunqueira de Cee. “Existen servizos no centro hospitalario que deben ser reforzados de forma inmediata e que son unha demanda da cidadanía dende hai moito tempo”, señalan los nacionalistas, que recogen la preocupación de vecinos y profesionales sanitarios por la falta de determinadas especialidades.

En este sentido, el BNG pidió la creación de una plaza más de psiquiatría para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los usuarios, así como la recuperación del servicio de hospitalización a domicilio (HADO) dotándolo del personal necesario para que funcionen las dos unidades que había hace un año.

El BNG también cree necesario que exista un “verdadero servicio de cardiología”, a la vez que solicita aumentar el servicio de diálisis a un turno más, y el de REA (sala de reanimación) a la ronda de la noche. En cuanto a nuevas especialidades, el Bloque urge las de neurología, logopedia y terapia ocupacional, que considera algo “imprescindible e factible”.