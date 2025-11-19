Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

Carlangas, entre los artistas del Festival Comarea en Muxía el 7 de diciembre

En el evento habrá actuaciones gratuitas y otras actividades lúdicas que empiezan el 4 de diciembre

Redacción
19/11/2025 21:55
Carlangas en un concierto en Carballo
Carlangas en un concierto en Carballo
Raúl López Molina

El Festival Comarea de Muxía ya tiene el cartel completo de conciertos y actividades que se celebrarán en la localidad entre los días 4 y 7 de diciembre. Entre las actividades gratuitas destacan un obradoiro musical, un coloquio, un taller creativo con residuos marinos a cargo de Mar de Fábula y una jornada de limpieza en la playa.

 Estas propuestas se llevarán a cabo entre los días 4 y 6 en distintos establecimientos y otros espacios de Muxía, mientras que el domingo 7 de diciembre está reservado a los conciertos de pago en el Cámping Lago-Mar. Las entradas ya se pueden adquirir en https://woutick.com/gl/billetes/comarea. 

El festival acogerá a nombres destacados del panorama nacional e internacional, con distintos estilos y apuestas, entre los que destaca el exguitarrista de Novedades Carminha, Carlangas. En el camping estarán otros artistas y agrupaciones como Carabela, Bonita & Sabrosa, Coco María, Raz & Afla y Zars B. En el cartel de conciertos gratuitos también figuran Antela, Balklavalhau, Pulpiño Viascón y Skanderani Band. El festival, nacido en 2025, está organizado por Horta Creativa.

