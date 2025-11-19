Mi cuenta

El mercado de abastos abre sus puertas en Cee, después de año y medio

Mucho ambiente en el primer día de estreno de las nuevas instalaciones 

Redacción
19/11/2025 20:27
Trabajadores de la carnicería del mercado este miércoles
Trabajadores de la carnicería del mercado este miércoles
Fuentes Cee

El mercado de abastos de Cee abrió este miércoles sus puertas, tras año y medio cerrado desde que finalizaron las obras para poder llevar a cabo todos los trámites administrativos. El coste de las obras superó el millón de euros. 

En las nuevas instalaciones hay un total de ocho negocios que ocupan trece puestos: cuatro pescaderías, una panadería, una carnicería (ocupa cuatro puestos) y dos negocios de huerta, dos locales cada uno. El Concello licita ahora los dos puestos que han quedado vacíos, un espacio gastronómico y un puesto tipo quiosco. En esta primera jornada hubo mucho ambiente, con mucho interés por parte de los vecinos. 

