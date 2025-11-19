Fisterra
El mercado de abastos abre sus puertas en Cee, después de año y medio
Mucho ambiente en el primer día de estreno de las nuevas instalaciones
El mercado de abastos de Cee abrió este miércoles sus puertas, tras año y medio cerrado desde que finalizaron las obras para poder llevar a cabo todos los trámites administrativos. El coste de las obras superó el millón de euros.
En las nuevas instalaciones hay un total de ocho negocios que ocupan trece puestos: cuatro pescaderías, una panadería, una carnicería (ocupa cuatro puestos) y dos negocios de huerta, dos locales cada uno. El Concello licita ahora los dos puestos que han quedado vacíos, un espacio gastronómico y un puesto tipo quiosco. En esta primera jornada hubo mucho ambiente, con mucho interés por parte de los vecinos.