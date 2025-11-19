La CMAT refuerza la cooperación atlántica en Viana do Castelo con una nueva mesa interpretativa

Asistentes al evento celebrado en la localidad lusa de Viana do Castelo Cedida

La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) participó este miércoles en Viana do Castelo (Portugal) en el acto oficial de inauguración de una nueva mesa interpretativa del proyecto Atlantic Sunset, iniciativa europea que identifica los puntos desde los que observa el último atardecer de la Europa Atlántica.

La representación del CMAT estuvo compuesta por su presidente y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, por Sandra Vilela Riveiro, tesorera de la entidad y teniente alcalde de Muxía, y por el alcalde de Fisterra, Luis Ínsua Lago, que acompañaron a las autoridades portuguesas y a los socios del proyecto en un encuentro simbólico celebrado junto al Farol de Montedor, en Carreço (Viana do Castelo).

Este acto supone una continuación natural del celebrado el pasado 19 de septiembre en la Costa da Morte, durante el Interreg Cooperation Day, en el que se inauguraron las primeras mesas interpretativas en Cabo Touriñán, Monte Pindo y Cabo Fisterra.

Además, en el marco del proyecto también esta prevista la instalación de una mesa interpretativa en Muxía, reforzando así los puntos clave desde los que se contempla el último atardecer de la Europa continental a lo largo de año.

Para la CMAT, ser entidad asociada del proyecto Atlantic Sunset representa una "oportunidad estratéxica para fortalecer la cooperación con el norte de Portugal y reforzar la identidad atlántica compartida", tal y como destacó su presidente durante la intervención.

Asímismo, subrayó que este proyecto permite avanzar en la creación de productos turísticos sostenibles basados en el patrimonio natural, cultural y científico, en colaboración con universidades y centros de investigación de ambos lados de la frontera.

El proyecto Atlantic Sunset está coordinado por la Fundación Centro de Estudios Eurorregironales (FCEER) y cuenta con el apoyo del programa Interrreg Atlantic Area y de la Universidad de Porto.

Su objetivo es crear una red atlántica que ponga en valor los atardeceres como recurso patrimonial, turístico e identitario común.

Con esta nueva mesa Montedor, Galicia y Portugal dan un paso más para consolidar una narrativa compartida.